Захарова посоветовала Мэй не переживать за безопасность британских болельщиков на ЧМ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подумать над безопасностью британских подданных в своей стране, а не переживать за приехавших в Россию английских болельщиков.

"Несмотря на ту грязь, которая выливалась на нашу страну до чемпионата мира, сейчас уже сложно придумать какие-то небылицы, ведь все видят все своими глазами, - сказала Захарова в четверг на брифинге. - Хотя русофобская кампания тоже не стихает. Отметилась премьер-министр Великобритании: она озвучила свои переживания за безопасность английских болельщиков в России. Лучше бы безопасностью подданных Великобритании в своей стране думала".

"У нас все хорошо с болельщиками, не переживайте. Можете приехать посмотреть", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В этой связи Захарова прокомментировала и сообщения газеты The Guardian, согласно которым Москва якобы повторно отправила приглашение Мэй посетить турнир. "Индивидуальные приглашения [на чемпионат мира] британским политикам не отправлялись и не отзывались, - подчеркнула она. - Никто никого специально не завлекает".