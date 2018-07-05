"Справедливая Россия" подала документы главы отделения партии в Самаре на пост губернатора

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. "Справедливая Россия" подала документы депутата Самарской губернской думы, главы регионального отделения партии Михаила Маряхина в избирком области для выдвижения на должность губернатора. Об этом в четверг сообщила пресс-служба избирательной комиссии.

"Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Самарской области подало документы в избирательную комиссию региона для выдвижения на должность губернатора Самарской области председателя регионального отделения партии Михаила Маряхина", - говорится в сообщении.

Кандидату предстоит предоставить в облизбирком минимум 169 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области или избранных на выборах глав муниципалитетов.

Как отметили в облизбиркоме, ранее в избирательную комиссию также поступили документы для выдвижения на должность губернатора руководителя Центра общественного самоуправления "Чистый город" Виктора Русина. Самарское областное отделение КПРФ подало документы для выдвижения зампредседателя Самарской губернской думы Алексея Лескина. Региональное отделение ЛДПР подало документы зампредседателя Самарской губернской думы, руководителя фракции ЛДПР в парламенте региона Александра Степанова.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. На партийной конференции 19 июня Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Азарова кандидатом на выборы главы региона.