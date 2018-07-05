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Захарова: РФ будет защищать сотрудничество с Ираном от экстерриториальных санкций

Политика
5 июля, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД также заверила, что Москва предпримет все усилия для сохранения и поддержания устойчивости СВПД

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва намерена защищать сотрудничество с Тегераном от воздействия экстерриториальных санкций. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в предстоящем 6 июля в Вене заседании Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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"Подтверждаем готовность выполнять обязательства РФ, пока это делают остальные участники, и предпримем все усилия для сохранения и поддержания устойчивости СВПД, - сказала дипломат. - Намерены продолжать развитие торгово- экономического взаимодействия с Ираном, будем защищать наше сотрудничество с Ираном от воздействия экстерриториальных санкций. Необходимые для этого механизмы у нас имеются".

Она сообщила, что на полях заседания запланированы двусторонние встречи Лаврова с коллегами.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.

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Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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