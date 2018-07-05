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Чайка и глава Интерпола обсудили возврат в базу данных организации ряда разыскиваемых лиц

Политика
5 июля, 16:38 дата обновления: 5 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее данные лица исключили из баз данных на основании якобы политической мотивации их уголовного преследования

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол), заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй обсудили в Москве вопросы возврата в банк данных Интерпола ряда лиц, разыскиваемых Россией и ранее исключенных из баз данных этой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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На встрече Юрий Чайка "обратил внимание на необходимость решения вопроса о возобновлении розыска по каналам Интерпола лиц, совершивших в России тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, сексуальное насилие, незаконный оборот наркотиков", отметили в пресс-службе. Ранее данные лица были исключены из баз данных Интерпола на основании якобы политической мотивации их уголовного преследования.

"Юрий Чайка подчеркнул, что такой подход к рассмотрению российских запросов о розыске ведет к нарушению прав потерпевших, в том числе провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека, а также противоречит уставу Интерпола, - сообщили в пресс-службе. - Генеральный прокурор РФ выразил обеспокоенность в связи с непрозрачностью процедуры принятия подразделением Генерального секретариата решений об отказе в розыске по каналам Интерпола".

По мнению Чайки, такое положение вещей не только не способствует сохранению нейтралитета Интерпола, но и отрицательно сказывается на авторитете этой международной организации. Он предложил совместными усилиями найти взаимоприемлемое и соответствующее правилам Интерпола решение проблемы.

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