Чайка и глава Интерпола обсудили возврат в базу данных организации ряда разыскиваемых лиц

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол), заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй обсудили в Москве вопросы возврата в банк данных Интерпола ряда лиц, разыскиваемых Россией и ранее исключенных из баз данных этой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

На встрече Юрий Чайка "обратил внимание на необходимость решения вопроса о возобновлении розыска по каналам Интерпола лиц, совершивших в России тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, сексуальное насилие, незаконный оборот наркотиков", отметили в пресс-службе. Ранее данные лица были исключены из баз данных Интерпола на основании якобы политической мотивации их уголовного преследования.

"Юрий Чайка подчеркнул, что такой подход к рассмотрению российских запросов о розыске ведет к нарушению прав потерпевших, в том числе провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека, а также противоречит уставу Интерпола, - сообщили в пресс-службе. - Генеральный прокурор РФ выразил обеспокоенность в связи с непрозрачностью процедуры принятия подразделением Генерального секретариата решений об отказе в розыске по каналам Интерпола".

По мнению Чайки, такое положение вещей не только не способствует сохранению нейтралитета Интерпола, но и отрицательно сказывается на авторитете этой международной организации. Он предложил совместными усилиями найти взаимоприемлемое и соответствующее правилам Интерпола решение проблемы.