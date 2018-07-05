В Совфеде хотят наладить прямой деловой контакт Кубы с российскими регионами

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Представители субъектов РФ должны входить в состав российской делегации на встрече с депутатами Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы, подготовка которой ведется в данный момент. Об этом в четверг на встрече с послом Кубы в России Херардо Пеньяльвером Порталем заявил первый зампредседателя комитета верхней палаты по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, "нужно фундаментально готовить этот процесс". "Мы сейчас уже готовим базу для этого", - сказал парламентарий. "Необходимо в рамках запланированных Народной ассамблеей Республики Куба мероприятий по оптимизации промышленной активности провести совместно где- то ориентировочно в октябре-ноябре встречу депутатов Народной ассамблеи и Государственной думы и Совета Федерации", - продолжил он, добавив, что данная инициатива одобрена спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко.

"Для нас важным элементом является включение в делегацию представителей регионов России, - заметил Калашников. - Задача - напрямую связать экономических акторов Кубы и представителей субъектов РФ". "Когда возникает большая прослойка посредников, то взаимодействие, на наш взгляд, менее эффективно, чем когда устанавливаются прямые экономические связи между регионами", - пояснил сенатор. Он уточнил, что сами регионы должны подбираться "исходя из их профиля", в частности те, где производится востребованная на Кубе сельскохозяйственная техника.

Встреча парламентариев

Делегация Совета Федерации и Государственной думы планирует посетить Кубу до конца года и встретиться с законодателями республики, заявил Калашников.

"Необходимо в рамках запланированных Республикой Куба мероприятий провести совместно в октябре-ноябре встречу депутатов Национальной ассамблеи народной власти и депутатов Госдумы и членов Совета Федерации", - сказал он.

По словам Калашникова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже одобрила эту инициативу и Россия ожидает от кубинской стороны детальной программы мероприятия.