МИД РФ будет отслеживать ситуацию с задержанием российского журналиста в Риге

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России будет отслеживать ситуацию, связанную с задержанием в Риге полицией безопасности шеф-редактора "Sputnik Латвия" Валентина Рыженцова, соответствующее обращение в ОБСЕ последует. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Рыженцов был задержан в латвийской столице по прилету из Москвы "для беседы" в общей сложности на 12 часов. "Обращаем внимание, что беседа длилась более 10 часов. Мы находимся на связи с журналистом, будем отслеживать эту ситуацию и передадим все данные по линии ОБСЕ", - отметила Захарова.

"Мы, конечно, видим и констатируем давление на редакционную политику ["Sputnik Латвия"] в контексте данной "беседы", как ее называют, и после получения всех фактов сделаем соответствующее заявление, - подчеркнула Захарова. - Главное - мы будем работать с международным журналистским сообществом и с международными организациями, которые специализируются на защите прав представителей средств массовой информации".