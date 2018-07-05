Россия не располагает сведениями о поддержке афганских талибов Ираном

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва не располагает информацией об обучении Тегераном представителей афганского радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вышедшую в британской газете The Times статью о якобы имевшем место обучении талибов на территории Ирана.

"Не располагаем такими сведениями, - сказала дипломат. - Посольство Ирана в Кабуле также опровергло подобные утверждения".

"Хотели бы вновь обратить внимание и подчеркнуть, что западные, в частности, британские средства массовой информации не первый раз выступают с подобного рода голословными обвинениями в поддержке талибов, - продолжила Захарова, подчеркнув, что в подобных публикациях традиционно не приводится никаких доказательств, а сомнительные ссылки делаются на неких мифических представителей афганских спецслужб. - Причем эти заявления делаются не только против Ирана, но и против России и других стран".

"Складывается впечатление, что посредством таких вбросов Лондон пытается отвлечь внимание мирового сообщества от провала НАТО по результатам более чем 16-летнего пребывания альянса в Афганистане, и искусственно привязывая к этому выход США из договоренностей по иранской ядерной программе, - отметила дипломат. - Полагаем, что подобного рода публикации не способствуют созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между государствами и политическими силами, заинтересованными в урегулировании афганской проблемы".

The Times 2 июля опубликовала материал из Кабула, в котором утверждается, что власти Ирана последние месяцы наращивают поддержку талибов. В тексте указано, что сотни представителей афганского движения проходят обучение военному искусству под руководством офицеров иранских сил специального назначения, а целью такого обучения является противодействие США и их союзникам в Афганистане.