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Посольство РФ назвало утверждения Лондона о причастности России к отравлениям спекуляциями

Политика
5 июля, 17:02 дата обновления: 5 июля, 17:34 UTC+3

Представитель посольства подчеркнул, что британские власти делают все, чтобы затуманить ситуацию и запугать собственное население

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© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/.  Утверждения британских властей о причастности России к отравлениям при помощи нервно-паралитического вещества в городах Эймсбери и Солсбери являются спекуляциями, заявил ТАСС представитель посольства России в Лондоне.

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"Все утверждения о причастности России к инцидентам в Солсбери и Эймсбери являются спекуляциями, не основанными на объективных данных следствия", - сказал представитель посольства. "К сожалению, британская сторона ведет расследование инцидента в Солсбери совершенно нетранспарентно. Британские власти уходят от любых контактов с российской стороной по этому и другим проблемным вопросам", - добавил дипломат.

"Вместо реального сотрудничества [с Россией] официальный Лондон делает все, чтобы затуманить ситуацию и запугать собственное население. Зачем это делается, остается лишь догадываться", - отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что никто из британских официальных лиц не обращался в посольство по поводу последнего случая в Эймсбери 30 июня. "Никто с британской стороны не связывался с нами и в контексте случившегося в Эймсбери. Мы не можем проверить, насколько верны сделанные британской стороной анализы отравляющего вещества, насколько обоснованны проводимые параллели с Солсбери", - сказал дипломат.

"Достойно сожаления, что официальные представители пытаются связать с Россией второе отравление, так и не представив никаких результатов расследования первого", - добавил он.

Об отравлении

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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