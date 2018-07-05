В МИД РФ рассчитывают, что ЕС решит проблему мигрантов в рамках международных обязательств

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что Евросоюзу удастся преодолеть миграционный кризис, придерживаясь своих международных обязательств по приему беженцев и не в ущерб правам человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление по миграции по итогам встречи глав ЕС.

"Рассчитываем, что претворение в жизнь достигнутых странами-членами решений, призванных выправить миграционную ситуацию в ЕС, будет происходить не в ущерб общепризнанным правочеловеческим стандартам и международным обязательствам ЕС по приему беженцев, а также не выльется в банальное вытеснение проблемы за пределы Европейского союза", - сказала она.

"Несмотря на существенное сокращение общего числа попыток нелегального проникновения эмигрантов в ЕС, проблема продолжает будоражить Евросоюз и многие его страны. Мы сожалеем, что в итоговых документах саммита не нашло отражение то обстоятельство, что миграционный кризис во многом стал следствием необдуманных и агрессивных действий стран НАТО и ряда государств Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - добавила дипломат. Захарова отметила, что Россия готова делиться опытом в сфере решения проблемы массового притока беженцев с европейскими партнерами.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать мигрантов, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.