Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ рассчитывают, что ЕС решит проблему мигрантов в рамках международных обязательств

Политика
5 июля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Мария Захарова отметила, что Россия готова делиться опытом с европейскими партнерами в сфере решения проблемы притока беженцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что Евросоюзу удастся преодолеть миграционный кризис, придерживаясь своих международных обязательств по приему беженцев и не в ущерб правам человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление по миграции по итогам встречи глав ЕС.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

"Рассчитываем, что претворение в жизнь достигнутых странами-членами решений, призванных выправить миграционную ситуацию в ЕС, будет происходить не в ущерб общепризнанным правочеловеческим стандартам и международным обязательствам ЕС по приему беженцев, а также не выльется в банальное вытеснение проблемы за пределы Европейского союза", - сказала она.

"Несмотря на существенное сокращение общего числа попыток нелегального проникновения эмигрантов в ЕС, проблема продолжает будоражить Евросоюз и многие его страны. Мы сожалеем, что в итоговых документах саммита не нашло отражение то обстоятельство, что миграционный кризис во многом стал следствием необдуманных и агрессивных действий стран НАТО и ряда государств Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - добавила дипломат. Захарова отметила, что Россия готова делиться опытом в сфере решения проблемы массового притока беженцев с европейскими партнерами.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать мигрантов, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
3
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
4
Вернувшиеся с ЧМ-2018 польские болельщики отмечают превосходную организацию турнира в РФ
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости