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Захарова предложила Порошенко открыть консульство в Севастополе, чтобы поднять там флаг

Политика
5 июля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД России заявила, что президенту Украины необходимо обратиться к РФ за разрешением открыть генеральное консульство

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует обратиться к России за разрешением открыть генконсульство страны в Севастополе, если он, действительно, хочет поднять там украинский флаг.

"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства, - сыронизировала она на брифинге в четверг. - Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности".

"Не вижу в этом ничего негативного. Это нормальная дипломатическая практика. Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг", - заключила Захарова.

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