Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростовский губернатор возглавил список "Единой России" к выборам в заксобрание региона

Политика
5 июля, 17:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, июля. /ТАСС

В первой тройке кандидатов также председатель заксобрания области Александр Ищенко и главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, который руководит регионом с 2010 года, возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" для выдвижения на предстоящих выборах депутатов законодательного собрания области. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии по итогам конференции.

"Главным вопросом конференции стало выдвижение кандидатов от ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области в составе областного списка кандидатов, а также по одномандатным избирательным округам. По итогам тайного голосования, список кандидатов возглавил губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Василий Голубев", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в первой тройке кандидатов также председатель заксобрания области Александр Ищенко и главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. Всего были выдвинуты 123 кандидата. Выборы назначены на 9 сентября.

Голубев возглавил Ростовскую область в 2010 году. По истечению срока полномочий в июне 2015 года стал врио губернатора области, а в сентябре одержал победу на выборах главы региона, получив 78,21% голосов (баллотировался от "Единой России"). В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг"). Занимал 15-е место, получив 84 балла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область Единый день голосования - 2018
Страны
Россия
Персоны
Голубев, Василий Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
3
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
4
Вернувшиеся с ЧМ-2018 польские болельщики отмечают превосходную организацию турнира в РФ
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости