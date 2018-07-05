Ростовский губернатор возглавил список "Единой России" к выборам в заксобрание региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, который руководит регионом с 2010 года, возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" для выдвижения на предстоящих выборах депутатов законодательного собрания области. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии по итогам конференции.

"Главным вопросом конференции стало выдвижение кандидатов от ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области в составе областного списка кандидатов, а также по одномандатным избирательным округам. По итогам тайного голосования, список кандидатов возглавил губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Василий Голубев", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в первой тройке кандидатов также председатель заксобрания области Александр Ищенко и главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. Всего были выдвинуты 123 кандидата. Выборы назначены на 9 сентября.

Голубев возглавил Ростовскую область в 2010 году. По истечению срока полномочий в июне 2015 года стал врио губернатора области, а в сентябре одержал победу на выборах главы региона, получив 78,21% голосов (баллотировался от "Единой России"). В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг"). Занимал 15-е место, получив 84 балла.