Первый кандидат в депутаты Госдумы от Тверской области подал документы в избирком

ТАСС, 5 июля. Первый кандидат в депутаты Государственной думы от Тверской области подал документы на выдвижение в региональную избирательную комиссию. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе тверского избиркома.

"Избирательная комиссия Тверской области провела прием документов, представленных для уведомления о самовыдвижении кандидата на дополнительных выборах депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу "Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180" - Жегунова Сергея Михайловича", - сказали в пресс-службе.

Жегунову 59 лет, он проживает во Ржеве. На выборы идет самовыдвиженцем, но состоит в "Трудовой партии России". На данный момент кандидат в депутаты Госдумы седьмого созыва безработный.

Этап выдвижения кандидатов начался с 16 июня - после официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутата Госдумы. "В порядке самовыдвижения кандидаты могут заявить о своем участии в выборах до 10 июля, прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий завершится 21 июля", - уточнили в избиркоме.

Довыборы состоятся 9 сентября. Депутатское кресло в Госдуме от Тверской области стало вакантным в начале октября 2017 года, когда президент России назначил депутата Владимира Васильева врио главы Республики Дагестан.