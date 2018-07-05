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Слуцкий не исключает политической подоплеки в реакции МВД Британии на случай в Эймсбери

Политика
5 июля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам также отметил, что "российские правоохранительные органы выразили полную готовность оказать все необходимое содействие расследованию"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает политической подоплеки в реакции на случай с отравлением в Эймсбери со стороны руководства МВД Великобритании, которое потребовало объяснений и оправданий от России.

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"Произошедшее в британском Эймсмери не имеет к России никакого отношения. И на этом фоне требования от нас каких-то объяснений в привязке к делу Скрипалей выглядят весьма странно, если, конечно, они не имеют скрытого мотива и политической подоплеки", - сказал Слуцкий.

Цели, по его мнению, "могут быть разные - от чемпионата мира по футболу, проходящего в России, до предстоящего российско-американского саммита". "Ведь именно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выражала обеспокоенность предстоящей встречей в Хельсинки, а глава британского МВД уже поспешил не исключить возможность "скоординированных действий с союзниками" против России в связи с новым случаем отравления в графстве Уилтшир", - напомнил глава комитета.

Слуцкий добавил, что "как и в деле Сергея и Юлии Скрипалей, российские правоохранительные органы выразили полную готовность оказать все необходимое содействие расследованию". "Рассчитываем, что оно будет честным, объективным и не будет сопровождаться голословными и бездоказательными обвинениями против России", - заключил депутат.

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", то есть того же нервно- паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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Мэй, Тереза Слуцкий, Леонид Эдуардович
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