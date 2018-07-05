Четыре партии не сдали подписи для регистрации на выборах губернатора Подмосковья

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Этап подачи подписей для прохождения муниципального фильтра и регистрации на выборах губернатора Московской области завершился в четверг в 18:00. Кандидаты Алексей Дуленков от Партии народной свободы ("Парнас"), Николай Дижур от "Яблока", Максим Шингаркин от партии "Родина" и Владимир Рязанов от "Коммунистов России" не сдали к этому моменту подписные листы в Мособлизбирком.

"Те кандидаты, которые не успели сдать подписи в Мособлизбирком, не будут зарегистрированы и не примут участия в выборах", - сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.

Ранее сообщалось, что подписи в Мособлизбирком сдали Кирилл Жигарев от ЛДПР, Игорь Чистюхин от "Справедливой России", Андрей Воробьев от "Единой России", Лилия Белова от "Альянса зеленых", Борис Надеждин от Партии роста и Константин Черемисов от КПРФ. Списки муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, оказавших им свою поддержку, были опубликованы на сайте региональной комиссии.

Мособлизбиркому предстоит проверить подписные листы и обнародовать 15 июля список зарегистрированных кандидатов на пост губернатора Подмосковья, которые попадут в избирательный бюллетень.

Выборы в Подмосковье

Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосования по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.

В области будут работать 4,2 тыс. избирательных участков, причем пять планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ для удобства жителей. На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют порядка 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 годов выпуска.