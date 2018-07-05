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Заместители глав МИД России и Сербии обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Политика
5 июля, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Стороны подтвердили "общность позиций России и Сербии по ключевым аспектам антитеррористической повестки дня"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов и заместитель министра иностранных дел Сербии по вопросам политики безопасности Бранимир Филипович высказались в четверг за продолжение интенсивного двустороннего диалога по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам их встречи в российской столице.

Стороны подтвердили "общность позиций России и Сербии по ключевым аспектам антитеррористической повестки дня и настрой на продолжение интенсивного двустороннего диалога по вопросам борьбы с терроризмом на различных уровнях в духе стратегического партнерства", отметили в дипведомстве.

"В ходе встречи обсуждались актуальные задачи и перспективы российско-сербского сотрудничества в данной сфере как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, - подчеркнули в МИД РФ. - Особое внимание уделено оценкам террористических угроз в Балканском регионе, взаимосвязи терроризма и нелегальной миграции, проблематике пресечения финансового и материально-технического снабжения террористических группировок, их идеологической и кадровой подпитки, включая противодействие активности иностранных террористов-боевиков".

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