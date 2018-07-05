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Посол РФ готов встретиться с замглавы британского МВД для обсуждения инцидента в Солсбери

Политика
5 июля, 19:17 дата обновления: 5 июля, 19:27 UTC+3

Ранее Бен Уоллес заявил, что "ждет звонка из России", чтобы получить объяснения об "использовании химического оружия в Солсбери"

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ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко готов встретиться с замглавы британского МВД Беном Уоллесом для обсуждения инцидента в Солсбери.

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Международная реакция на дело Скрипаля. Досье

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства, отвечая на вопрос о реакции посольства на слова Уоллеса, который заявил, что "ждет звонка из России", чтобы получить объяснения об "использовании химического оружия в Солсбери".

"Посол России в Великобритании готов встретиться с Беном Уоллесом - о подобных встречах мы неоднократно запрашивали британские органы внутренних дел, как в связи с делом Скрипалей, так и в связи с делом об убийстве гражданина России Николая Глушкова", - сказал дипломат.

По его словам, в обоих случаях МИД Великобритании просил посольство вести диалог напрямую с полицией. "Однако наши письма в Скотленд-Ярд были встречены гробовым молчанием, - пояснил пресс-секретарь дипломатического представительства. - Если британские правоохранители хотят прервать это молчание и начать наконец предусмотренный международными договорами Великобритании предметный диалог с Россией, мы будем рады возможности задать накопившиеся вопросы".

"Ожидаем от господина Уоллеса конкретных предложений о сроках встречи", - добавил российский дипломат.

Убийство Глушкова и инцидент в Солсбери

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был убит в своем лондонском доме 12 марта нынешнего года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком, а также, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел создать иллюзию суицида со стороны погибшего. 16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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