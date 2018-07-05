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Бастрыкин: СК РФ максимально заинтересован во всестороннем участии в работе Интерпола

Политика
5 июля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Глава Следственного комитета и президент Интерпола достигли договоренностей об укреплении дальнейшего взаимодействия

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России максимально заинтересован во всестороннем участии в проводимой Интерполом работе в борьбе с преступностью. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, глава СК Александр Бастрыкин заявил об этом на встрече с президентом Интерпола, заместителем министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэем.

"Ключевым пунктом повестки дня являлись вопросы, касающиеся комплекса мер, направленных на повышение эффективности международного розыска", - уточнила Петренко.

Бастрыкин выразил признательность за высокий уровень взаимодействия с российской стороной и, в частности, со Следственным комитетом по вопросам, касающимся международного розыска лиц по уголовным делам, расследуемым СК, и привел положительные результаты совместной работы.

"Следственный комитет РФ максимально заинтересован в дальнейшем всестороннем участии в проводимой Интерполом работе на антикриминальном треке", - подчеркнул Бастрыкин, выразив надежду, что "специалисты СК России смогут привнести весомый вклад в эту важную во всех аспектах деятельность".

На встрече были достигнуты договоренности об укреплении дальнейшего взаимодействия, в том числе в части международного розыска лиц - фигурантов уголовных дел, расследуемых Следственным комитетом, а также о продолжении участия представителей СК России в проводимых по линии Интерпола экспертных мероприятиях.

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