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Лукашевич заявил, что доклад ООН зафиксировал случаи нападения на СМИ на Украине

Политика
5 июля, 19:40 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 5, июля. /ТАСС

По словам постпреда России при ОБСЕ, проявления несогласия с политикой "майданных" властей Украины неминуемо подавляются

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ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Доклад миссии ООН показал, что на Украине в 2018 году произошел 21 случай нападений на СМИ и 71 случай ограничений свободы слова. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

По его словам, проявления несогласия с политикой "майданных" властей Украины неминуемо подавляются, и особенно нетерпимы в Киеве к независимой журналистике.

"По данным доклада Наблюдательной миссии ООН в области прав человека, в 2018 году произошел 21 случай нападений на СМИ и 71 случай ограничений свободы слова на Украине. 26 июня украинские власти депортировали из страны и закрыли въезд на 5 лет приехавшим на конференцию по свободе и плюрализму СМИ российским журналистам Е. Примакову (ВГТРК) и П. Слиер ("Russia Today"). Под стражей за профессиональную деятельность по-прежнему находится журналист К. Вышинский", - обратил внимание Лукашевич.

В конце июня в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось, что на Украине увеличивается количество нападений на работников СМИ. Состоянием свободы слова в этой стране обеспокоена и ОБСЕ.

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Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
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