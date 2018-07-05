Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: британские спецслужбы контролируют телефонные разговоры Юлии Скрипаль

Политика
5 июля, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД России считает, что семью Скрипалей продолжают использовать в политической игре

Поделиться
Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Британские спецслужбы вмешиваются в контакты Юлии Скрипаль с родственниками. Такое мнение высказала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Смотрите также
Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

Международная реакция на дело Скрипаля. Досье

В частности, Захарова прокомментировала недавно состоявшийся телефонный разговор между Юлией и Викторией Скрипаль, племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери. Запись разговора была воспроизведена в эфире Первого канала в четверг.

"До сегодняшнего момента прошло четыре месяца, и никто не видел Скрипалей. Все, что мы видели, - это заготовленные профессионалами с использованием техники видеокадры, постановочные и срежиссированные", - сказала она, добавив, что семью Скрипалей продолжают использовать в политической игре. "Семья Скрипалей находится в руках британских спецслужб", - заявила Захарова.

"Даже общение со своими родственниками у этой семьи происходит так, как будто кто-то стоит за ними и модерирует эту историю", - уверена дипломат. Она напомнила, что Виктории Скрипаль было отказано в возможности посетить Юлию британской стороной. "Это говорит о том, что любой контакт с этой семьей Лондон допустить не может", - заключила официальный представитель МИД РФ.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы было разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
5
"Екатеринбург-Арену" во время ЧМ-2018 посетили более 125 тысяч болельщиков
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости