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РФ призвала ОБСЕ оценить запрет преподавания на русском языке в частных вузах Латвии

Политика
5 июля, 21:35 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 5, июля. /ТАСС

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что такие поправки грубо нарушают права на частное предпринимательство и на частную собственность

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ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Россия призывает структуры ОБСЕ оценить правки к закону о вузах в Латвии, которые запрещают частным университетам и колледжам преподавание на русском языке. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

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"Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая генерального секретаря, верховного комиссара по делам национальных меньшинств, директора БДИПЧ и действующее председательство дать этому очередному вопиющему дискриминационному шагу публичную оценку", - подчеркнул он.

По словам Лукашевича, "наряду с печально известными "реформами" в сфере школьного образования такие действия в очередной раз подчеркивают полное пренебрежение официальной Ригой интересами национальных меньшинств, являющихся неотъемлемой частью населения этого государства - участника ОБСЕ, а также своими международными обязательствами".

Он добавил, что данные поправки грубо нарушают права на частное предпринимательство и на частную собственность. "Они также противоречат Рамочной конвенции Совета Европы о защите прав национальных меньшинств, которая дает им право учреждать собственные учебные заведения. Поправки идут вразрез с Больцанскими и Ословскими рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, 10-ю и 20-ю годовщины принятия которых мы отмечаем в этом году", - сказал дипломат.

4 июля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону о вузах, которые запрещают частным вузам преподавать на русском языке. Парламент Латвии ранее утвердил разработанные минобрнауки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике будет введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны будут реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков Европейского союза, к которым русский не относится. Чтобы эти законодательные поправки вступили в силу, их должен был подписать президент.

Как пояснили в министерстве, поправки коснутся порядка 7,5% студентов, которые сейчас учатся в Латвии по программам, осуществляемым на русском языке. С 1 января будущего года прием новых студентов на русскоязычные программы обучения будет запрещен. С просьбой не утверждать эти поправки к главе государства также обратилась крупнейшая парламентская оппозиционная социал- демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии. С аналогичным призывом выступил Латвийский комитет по правам человека.

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Персоны
Вейонис, Раймондс Лукашевич, Александр Казимирович
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