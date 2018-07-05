Около 5 тыс. мирных жителей покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более пяти тысяч мирных жителей за сутки покинули территорию юго-западной зоны деэскалации в сирийской провинции Дераа. Об этом в четверг сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки более 5 тыс. сирийцев покинули западную часть юго-западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского Центра по примирению гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафр-Шамс", - говорится в сообщении военного ведомства. Российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты для обеспечения порядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что представители Центра оказали благотворительную помощь 15 семьям русской общины в четырех районах города Алеппо. Им выдали около 75 кг продовольственных комплектов.

"В администрации населенного пункта Хомс проведена рабочая встреча с директором здравоохранения провинции Хомс по вопросам согласования данных по невосстановленным объектам здравоохранения в провинции и плана их восстановления", - сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что в Восточной Гуте за день в свои дома вернулись 98 человек. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 18 сирийцам, в том числе 10 детям.

Центр по примирению также провел гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда, в ходе которой жителям передали более 1 тыс. продовольственных наборов, питьевую воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил пять тонн.

Представители Минобороны также приняли участие в заседании комитета национального примирения в провинции Эль-Кунейтра. "Обсуждены вопросы по проведению более активной разъяснительной работы среди мирного населения и боевиков с целью их убеждения в бессмысленности ведения боевых действий, прекращения противостояния законной государственной власти и правительственным войскам, а также сложения оружия", - информировали в ведомстве.