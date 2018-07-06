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МИД РФ с властями Грузии выясняет детали инцидента в аэропорту Тбилиси

Политика
6 июля, 10:55 дата обновления: 6 июля, 11:30 UTC+3

Ранее сообщалось, что россиянин разлил в помещении кассы аэропорта представляющую опасность жидкость

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России вместе с властями Грузии выясняет детали инцидента с отравляющим веществом в аэропорту Тбилиси. Об этом заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии находится в постоянном контакте, во-первых, с послом Швейцарии, который представляет там наши интересы, во-вторых, с непосредственными властями Грузии для того, чтобы прояснить все детали произошедшего в аэропорту Тбилиси 2 июля", - сообщил дипломат.

По данным грузинской прокуратуры, гражданин РФ разлил в помещении кассы в аэропорту Тбилиси опасную для здоровья жидкость, чтобы отомстить знакомой. Какую именно жидкость он разлил, не сообщалось. В четверг в грузинской прокуратуре также отметили, что обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным, полученным в аэропорту Тбилиси, с симптомами отравления были госпитализированы 7 сотрудников.

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