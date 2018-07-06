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Абдулатипов: правовой статус Каспия может быть определен на саммите в Астане

Политика
6 июля, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По мнению спецпредставителя президента РФ, без этого документа говорить об активном экономическом сотрудничестве в регионе тяжело

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правовой статус Каспийского моря, который с начала 1990-х годов является предметом спора между Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией и Ираном, может быть определен на ближайшей встрече глав государств Центральной Азии в Астане. Об этом в интервью ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов.

Интервью

Рамазан Абдулатипов

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"После развала Советского союза образовался целый ряд независимых государств, выход к Каспийскому морю получили пять стран (Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Россия и Иран), и возник спор о правовом статусе этой территории. Обсуждение и попытки решить этот спор, определить правовой статус Каспия продолжаются уже больше 25 лет, и только сейчас, как говорят наши дипломаты, мы подходим, наконец, к той точке, когда все пять стран могут прийти к согласию. Поэтому вполне возможно, что уже в этом году на Астанинском саммите, в котором традиционно принимают участие главы всех каспийских государств, удастся подписать конвенцию о правовом статусе Каспия", - сказал собеседник агентства.

По мнению Абдулатипова, без этого документа говорить об активном экономическом сотрудничестве довольно тяжело, "поэтому президентом РФ Владимиром Путиным уже согласован вариант предложений, предоставленный правительством РФ".

Абдулатипов считает, что дальнейшее промедление в вопросе определения статуса Каспия приведет к усугублению экологических проблем.

"Не будет преувеличением сказать, что по целому ряду направлений Каспий находится уже на грани катастрофы, а подписанная несколько лет назад Тегеранская конвенция по вопросам сохранения Каспия работает не очень эффективно", - сказал он.

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