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Яровая призвала российских парламентариев посещать памятники советским воинам за рубежом

Политика
6 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам вице-спикера Госдумы, проблема сохранения советских памятников "все больше приобретает политический аспект"

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Члены российского парламента во время официальных визитов в другие страны должны посещать памятники советским воинам. С такой инициативой в пятницу на заседании президиума Совета законодателей выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя случаи осквернения советских памятников в ряде стран.

"Считаю, что должно стать общей практикой: при любой командировке, во время официальных визитов за рубеж мы, как парламентарии, должны сами посещать мемориальные памятники, возлагать цветы, тем самым подтверждая нашу национальную общероссийскую заинтересованность в том, чтобы чтить память тех, кто погиб или в честь кого установлены памятники на территории других стран, и видеть, в каком состоянии находятся эти памятники", - сказала Яровая.

По ее словам, проблема сохранения советских памятников "все больше приобретает политический аспект". "Она связана не столько со стремлением уничтожить прошлое, сколько выстроить будущее. Все то, что связано с осквернением могил, памятников, исторической памяти, направлено на то, чтобы лишить молодое поколение правдивых знаний о том, какова история и каковы уроки этой истории", - отметила законодатель.

Со своей стороны первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров констатировал, что в случаях с осквернением советских памятников часто речь идет "о преступном попустительстве со стороны властей". Особо неприемлемой он назвал ситуацию в Прибалтике и на Украине.

В четверг неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в центре Вены на площади Шварценбергплац, облив его черной краской. Монумент в нынешнем году уже трижды подвергся осквернению. Посольство РФ каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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