Депутат гордумы зарегистрирован кандидатом на пост мэра Хабаровска

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровска зарегистрировала депутата городской думы, представителя партии Партия народной свободы ("Парнас") Евгения Смолькина кандидатом на должность мэра Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии Хабаровского края.

"Евгений Смолькин зарегистрирован в пятницу кандидатом на должность мэра Хабаровска, другие кандидаты, подававшие документы, пока не зарегистрированы", - сказали в избиркоме.

Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, документы в избирком на выдвижение кандидатом на выборы мэра города подали в общей сложности, помимо депутата городской думы Смолькина от "Парнаса", еще пять человек. Среди них Сергей Безденежных от ЛДПР, Максим Кукушкин от КПРФ, в качестве самовыдвиженцев - Сергей Елизаров, Андрей Савельев и Алексей Ворсин.

В единый день голосования 9 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы главы региона и мэра города.