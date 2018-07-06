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Депутат гордумы зарегистрирован кандидатом на пост мэра Хабаровска

Политика
6 июля, 12:25 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 6, июля. /ТАСС

Документы в избирком подали еще пять человек: Сергей Безденежных от ЛДПР, Максим Кукушкин от КПРФ, Сергей Елизаров, Андрей Савельев и Алексей Ворсин - в качестве самовыдвиженцев.

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ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровска зарегистрировала депутата городской думы, представителя партии Партия народной свободы ("Парнас") Евгения Смолькина кандидатом на должность мэра Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии Хабаровского края.

"Евгений Смолькин зарегистрирован в пятницу кандидатом на должность мэра Хабаровска, другие кандидаты, подававшие документы, пока не зарегистрированы", - сказали в избиркоме.

Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, документы в избирком на выдвижение кандидатом на выборы мэра города подали в общей сложности, помимо депутата городской думы Смолькина от "Парнаса", еще пять человек. Среди них Сергей Безденежных от ЛДПР, Максим Кукушкин от КПРФ, в качестве самовыдвиженцев - Сергей Елизаров, Андрей Савельев и Алексей Ворсин.

В единый день голосования 9 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы главы региона и мэра города.

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