Путин подписал указ о назначении ряда генералов региональных МВД, СК и ФСИН

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей двух сотрудников МВД и о назначении ряда генералов на руководящие должности в региональных МВД, СК и ФСИН. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на должность начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Начальником ГУ ФСИН по Ростовской области - генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев.

Тем же указом были назначены начальники УМВД РФ по Ярославской области - Андрей Липилин - и Камчатскому краю - Михаил Киселев. Президент присвоил Липилину звание генерал-майора полиции.

Согласно документу, на пятилетний срок были назначены прокуроры Нижегородской области, Удмурдской Республики, Пермского края, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор. Руководители ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Андрей Потапов и СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев также назначены на должности сроком 5 лет.

Всего президент назначил 12 руководителей и освободил от должности двух сотрудников МВД.