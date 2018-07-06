МИД: сотрудничество РФ и Европы в военно-мемориальной сфере должно быть вне политики

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Некоторые страны Европы сегодня приносят в жертву политической конъюнктуре сотрудничество с Россией в военно-мемориальной сфере, оно должно быть вне политики. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, выступая в Совете Федерации.

"С сожалением констатируем, что в современных условиях даже такая гуманитарная и чувствительная сфера деятельности как увековечивание памяти погибших зачастую приносится в жертву политической конъюнктуре, - обратил внимание дипломат. - Например, литовская сторона заявила, что заключение соответствующего межправительственного соглашения не отвечает ее национальным интересам. В то же время Эстония открыто заявляет, что рассматривает совет по военно-мемориальной работе как инструмент идеологической пропаганды".

По его словам, "Россия исходит из того, что область военно-мемориального сотрудничества находится вне политической плоскости, и взаимодействие в этой сфере по принципу обмена уколами контрпродуктивно".

Иванов также сообщил, что на сегодняшний день РФ заключила межправительственные соглашения о статусе и содержании воинских захоронений с 16 государствами. "МИД России инициировал и последовательно ведет работу по согласованию аналогичных документов с рядом зарубежных стран, в том числе с Болгарией, Литвой, Эстонией, а также Грузией", - отметил замминистра.