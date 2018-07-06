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МИД РФ: Москва готова прорабатывать с Токио соглашение о краткосрочных безвизовых поездках

Политика
6 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Россия также предлагает рассмотреть возможность безвизового группового туризма

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия готова прорабатывать соглашение об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Японии в РФ. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Мы предлагаем Японии различные варианты по облегчению визового режима, например, рассмотреть возможность безвизового группового туризма. Такое соглашение у нас действует с Китаем. Ждем реакции наших японских коллег", - отметил замминистра.

"Готовы работать и над безвизовым соглашением для краткосрочных поездок с нашей стороны, - обратил внимание Иванов. - Но пока такая работа не ведется, это планы".

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