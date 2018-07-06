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Песков: Кремль рассмотрит официальное обращение по статусу участников операции в Сирии

Политика
6 июля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Речь идет о возможности предоставления воевавшим в стране добровольцам официального статуса и льгот

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Обращение одной из ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении добровольцам - участникам операции в Сирии официального статуса и льгот может быть рассмотрено в случае поступления его по официальным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, если такое обращение поступит по официальным каналам, оно наверняка будет направлено в Министерство обороны для проработки и выбора каких-то основополагающих подходов", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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