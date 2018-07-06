Песков: Кремль рассмотрит официальное обращение по статусу участников операции в Сирии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Обращение одной из ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении добровольцам - участникам операции в Сирии официального статуса и льгот может быть рассмотрено в случае поступления его по официальным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, если такое обращение поступит по официальным каналам, оно наверняка будет направлено в Министерство обороны для проработки и выбора каких-то основополагающих подходов", - сказал Песков.