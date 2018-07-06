Лавров обсудил с Могерини в Вене сделку по атому с Ираном, Сирию и Украину

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сирийское урегулирование и обстановку на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях министерского заседания стран - участниц сделки по атому.

"В фокусе внимания при обсуждении международной повестки дня были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине", - говорится в тексте документа, размещенном в пятницу на сайте дипведомства.

Также в рамках заседания в Вене российский министр встретился со своим китайским коллегой Ван И, с которым обсудил двусторонние вопросы, проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку на Корейском полуострове.

"Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, взаимодействию в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), проблематике СВПД, развитию ситуации на Корейском полуострове", - отметили в дипведомстве.

Встреча Лаврова и Ван И прошла перед заседанием глав МИД Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) в Вене. Главной темой заседания, которое проходит по инициативе Тегерана, станет обеспечение действия ядерной сделки после решения Вашингтона о выходе из нее.