В МИД РФ прогнозируют, что кампания против советских памятников за рубежом продолжится

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия должна принять меры в ответ на продолжающуюся кампанию по разрушению памятников советским воинам за рубежом. Об этом в пятницу, выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ, заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

"С большой долей вероятности можно ожидать, что кампания по их [памятников] разрушению в ряде государств продолжится. В этой связи ясно, что их сохранение имеет просветительское значение, является важной составляющей политики продвижения объективной информации о роли Советского Союза в победе над фашизмом", - сказал он.

По словам замглавы МИД, "необходимо отдельно рассмотреть вопрос о возможных ответных мерах, возможных мерах по поддержанию таких мест памяти в достойном виде". Свои предложения на этот счет министерство направит в Совет Федерации. Иванов при этом указал на то, что объем бюджетных ассигнований на ремонт памятников за рубежом за последние пять лет сократился и сейчас составляет 50% "от существующей потребности".

С аналогичной инициативой на заседании выступил и председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев. "Мне кажется, нам стоит подумать о том, чтобы у себя в России на законодательном уровне закрепить принцип взаимности", - сказал он. По словам парламентария, "это многих, возможно, немного, но приведет в чувство".

"Я предложил подумать о том, чтобы на законодательном уровне зафиксировать принцип взаимности в сотрудничестве по мемориальной работе, чтобы наши оппоненты, которые пытаются это сотрудничество нарушить в одностороннем порядке, отчетливо представляли себе последствия этих односторонних действий с точки зрения их собственных интересов по проведению соответствующих программ и мероприятий уже на российской территории", - пояснил Косачев в беседе с корр. ТАСС. Он отметил, что данная идея "заслуживает развития в том же формате", в котором это было сделано в случае с ответной реакцией на экономические антироссийские санкции.