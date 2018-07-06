Глава администрации Костромы ушел в отставку

КОСТРОМА, 6 июля. /ТАСС/. Глава администрации Костромы Виктор Емец добровольно сложил полномочия. Депутаты городской думы Костромы приняли отставку большинством голосов, сообщила в пятницу пресс-служба гордумы.

"Заявление о добровольном сложении полномочий глава администрации подал в думу города Костромы накануне заседания. <…> Отставку приняли с сегодняшнего дня большинством голосов при трех "против" и двух воздержавшихся", - говорится в сообщении.

Емец объяснил депутатам решение уйти в отставку личными мотивами, не связанными с профессиональной деятельностью. Он поблагодарил депутатов гордумы за шесть лет совместной работы, а также выразил благодарность костромичам и губернатору Костромской области Сергею Ситникову.

Обязанности главы администрации с 6 июля исполняет первый замглавы администрации Костромы Олег Болоховец. "В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия по выбору претендентов на освободившийся пост", - уточнила пресс-служба гордумы.