В Удмуртии 30 заместителей министров получили уведомления о сокращениях

ИЖЕВСК, 6 июля. /ТАСС/. Уведомления о сокращениях получили 30 заместителей министров различных ведомств Удмуртии, всего в республике до июня 2019 года планируется сократить 30% чиновников. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Мы сейчас проводим большую административную реформу, уведомления заместителям министров уже выданы, это 30 человек. Часть денег, естественно, пойдет на коррекцию фонда оплаты труда, но часть денег - это экономия", - сказал он.

Глава Удмуртии отметил, что до 1 июня 2019 года аппарат главы и правительства региона сократится на 30%, что также приведет к существенной экономии.

"Проводим сейчас большую работу по оптимизации таких операционных услуг как кадры, бухгалтерия и так далее, и возможное их объединение. По нашим оценкам, 380-420 млн рублей даст нам экономию", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в июне глава Удмуртии подписал указ, согласно которому предельная численность работников исполнительных органов государственной власти региона в 2018 году должна быть сокращена на 15%, после оптимизации в регионе останется около 1,4 тыс. чиновников.