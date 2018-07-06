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Посольство РФ назвало паранойей публикацию The Times об угрозе нападения России

Политика
6 июля, 16:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Ранее издание выступило с утверждением, что британские спецслужбы готовы к нападению России на Британию

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне прокомментировало публикацию газеты The Times, которая ранее выступила с утверждением, что "британские спецслужбы готовы к тому, что Россия совершит новое нападение на Великобританию" после чемпионата мира по футболу.

"Паранойя хороша тем, что вам не нужно давать логического объяснения вашей панике", - говорится в комментарии посольства, размещенном в пятницу в его Twitter. Диппредставительство также опубликовало текст статьи британского издания.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид ранее не исключил принятия новых мер против России в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению двух британских граждан в Эймсбери. 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, были отравлены в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.

Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

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