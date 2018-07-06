МИД РФ: жанр крупномасштабных политических провокаций жив по сей день

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арсенал мировых политических провокаций сегодня включает не только насильственные методы, но и использование фейковых новостей, на основе которых запускаются информационно-пропагандистские кампании. Такое мнение высказал в пятницу директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов, выступая на конференции, посвященной 100-летней годовщине со дня убийства посла Германской империи Вильгельма фон Мирбаха, которого застрелили левые эсеры.

По словам Парамонова, жанр подобных крупномасштабных провокаций не изжил себя и по сей день. "Его арсенал обогатился новыми средствами, такими как фейковые новости и основанные на них информационно-пропагандистские кампании, - обратил внимание дипломат. - К вопиющим примерам таких провокаций в наши дни можно отнести убийство посла России в Турции Андрея Карлова, а также инцидент с использованием отравляющих химических веществ в Солсбери, который получает свое продолжение в эти дни, и так называемую химатаку в сирийской Думе".

Глава департамента МИД РФ видит не меньшую опасность в попытках ряда государств фальсифицировать исторические события, что "приводит к разобщению, вражде, нагнетанию напряженности между странами".

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич отдельно коснулся личности фон Мирбаха, который "в тяжелой политической обстановке пытался представлять интересы своей страны, обрисовать для своего правительства варианты политических действий". "Многое в такой политике, которую представлял граф фон Мирбах, покажется нам сейчас неправильным и достойным осуждения, - сказал он. - Но не стоит считать личной ошибкой посла то, что соответствовало не только политике его правительства, но и менталитету времени".

Сразу после убийства фон Мирбаха миссию посетил глава советского правительства Владимир Ленин, чтобы лично выразить соболезнования. В ноябре 1918 года после революции в Германии и упразднения империи посольство, которое располагалось в особняке Берга, перестало существовать. Здание перешло к Исполкому коммунистического Интернационала, а в 1924 году его отдали итальянскому посольству.

"Особняк продолжает играть очень важную роль в дипломатических отношениях между Италией и России, а также в культурной жизни Москвы, - отметил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. - Через перипетии истории особняка можно прочесть историю великой дружбы Италии и России". Именно в особняке на вечере для литераторов Михаил Булгаков познакомился со своей женой Еленой Шиловской, ставшей прообразом Маргариты. Диппредставительство посещали наркомы иностранных дел СССР Георгий Чичерин и Максим Литвинов, а в 1940 году там был устроен прием в честь Вячеслава Молотова.