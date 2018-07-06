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Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз

Политика
6 июля, 16:20 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июля. /ТАСС

Соответствующее соглашение подписано в Казани

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Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

© Анатолий Струнин/ТАСС

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на заседании межправительственной комиссии в Казани подписали соглашение о взаимной отмене виз, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

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Отмена виз создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между странами, заявил в этой связи министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 тыс. российских туристов, вклад которых в экономику ОАЭ превысил $2,3 млрд. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока", - сказал Мантуров.

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