Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на заседании межправительственной комиссии в Казани подписали соглашение о взаимной отмене виз, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Отмена виз создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между странами, заявил в этой связи министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 тыс. российских туристов, вклад которых в экономику ОАЭ превысил $2,3 млрд. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока", - сказал Мантуров.