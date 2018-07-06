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Путин и Назарбаев обсудили актуальные двусторонние и международные темы

Политика
6 июля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Стороны также коснулись графика предстоящих контактов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения и обсудил с ним актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора Путин тепло поздравил Назарбаева с днем рождения, а также с двадцатилетием столицы Казахстана - города Астаны. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили график предстоящих контактов.

Ранее в этот день Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму, в которой, в частности отметил, что глава Казахстана многолетней деятельностью на своем посту "снискал заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет". Глава российского государства также отметил, что сформулированные Назарбаевым идеи евразийской интеграции "последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте".

Путин высоко оценил добрые, товарищеские отношения, установившиеся с Назарбаевым, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной, в расширении продуктивного взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних структур в интересах братских народов России и Казахстана.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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