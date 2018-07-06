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Патрушев подтвердил позицию РФ по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе

Политика
6 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном отметили высокую динамику российско-армянского сотрудничества и стратегического партнерства

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном подтвердил позицию Москвы в пользу мирного и поэтапного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе с учетом интересов всех сторон. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Подтверждена позиция России, выступающей за стабильность в регионе, за мирное поэтапное урегулирование нагорно-карабахской проблемы с учетом интересов всех сторон", - говорится в сообщении. Николай Патрушев и Армен Григорян обменялись мнениями по вопросам, связанным с обеспечением международной, региональной и национальной безопасности двух государств, уделив особое внимание перспективам российско-армянского взаимодействия в сфере безопасности как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

"Собеседники отметили высокую динамику российско-армянского сотрудничества и стратегического партнерства, доверительный и конструктивный характер двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях, а также контактов между министерствами и ведомствами", - говорится в сообщении.

Патрушев и Григорян договорились подготовить план сотрудничества по линии аппаратов Советов безопасности России и Армении на 2019-2020 годы и утвердить его во время шестой встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в ноябре в Москве.

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