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Посольство РФ: на борту потерпевшего крушение судна в Таиланде не было граждан России

Политика
6 июля, 17:06 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 6, июля. /ТАСС

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что на борту судна находился один россиянин

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БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Российские граждане не находились на судне, которое потерпело крушение у берегов острова Пхукет. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Бангкоке.

"Россиян на том судне не было", - заявил собеседник агентства.

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что по меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет находился на потерпевшем крушение судне.

По предварительным данным, 40 человек погибли в результате крушения судна "Феникс". Еще 16 китайских туристов продолжают числиться пропавшими без вести. Отмечается, что спасены были 49 туристов. По данным газеты The Nation, на борту "Феникса" находились 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды.

В четверг стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета.

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