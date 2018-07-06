Посольство РФ: на борту потерпевшего крушение судна в Таиланде не было граждан России

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Российские граждане не находились на судне, которое потерпело крушение у берегов острова Пхукет. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Бангкоке.

"Россиян на том судне не было", - заявил собеседник агентства.

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что по меньшей мере один россиянин в возрасте 30 лет находился на потерпевшем крушение судне.

По предварительным данным, 40 человек погибли в результате крушения судна "Феникс". Еще 16 китайских туристов продолжают числиться пропавшими без вести. Отмечается, что спасены были 49 туристов. По данным газеты The Nation, на борту "Феникса" находились 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды.

В четверг стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета.