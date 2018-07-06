Лавров: Иран подтвердил, что не будет выходить из ядерной сделки

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Иран на прошедшем в Вене министерском заседании Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) подтвердил, что не собирается выходить из ядерной сделки, несмотря на выход из нее Вашингтона. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи.

"Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что он привержен договоренностям, которые в СВПД закреплены. Это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, все его к этому призывали", - сказал министр.

По его словам, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф отметил, что "с односторонним шагом США по фактическому слому договоренности" у Тегерана также формально есть право и повод выйти из договоренности, но Иран "не будет им пользоваться". "Это все приветствовали. Думаю, что это ответственная позиция", - отметил глава МИД РФ.

"Рассчитываю, что мы на этих позициях останемся и, главное, что Иран на этом останется", - добавил он.

Политизация процесса

Участники заседания считают, что выход США из СВПД продиктован желанием политизировать ситуацию вокруг Тегерана, добавил Лавров.

"Разумеется, заседание было посвящено ситуации, которая сложилась вокруг договоренностей по ядерной программе Ирана после одностороннего выхода США из этой договоренности в нарушение обязательств, которые Вашингтон взял на себя, причем не только в рамках самого этого плана, но и в рамках принятой единогласно резолюции СБ ООН. Все согласились, что это является существенным нарушением условий, которые были согласованы и позволили реально, значительно ослабить напряженность с точки зрения военно-политической обстановки в регионе, с точки зрения укрепления режима нераспространения и в плане нормализации торгово- экономических связей с Ираном", - отметил Лавров.

"Договоренность работала все эти три года эффективно, Иран выполнял досконально все свои обязательства. Это сертифицировалось и продолжает сертифицироваться по линии МАГАТЭ. Поэтому все согласились в очередной раз, что шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакого отношения к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что Иран сейчас - наиболее проверяемая страна по линии МАГАТЭ. "МАГАТЭ имеет беспрецедентный доступ ко всем объектам, которые так или иначе могли быть связаны с военными аспектами ядерной программы", - указал глава дипведомства. "Ставить под угрозу такую важнейшую договоренность, которая позволяет обеспечивать режим нераспространения прочно и надежно, весьма и весьма неосмотрительно и рискованно", - убежден Лавров.

Торгово-экономическое сотрудничество

Эксперты Совместной комиссии по выполнению СВПД будут на постоянной основе рассматривать меры по обеспечению торгово-экономического сотрудничества с Ираном в условиях американских санкций, добавил Лавров.

"Мы договорились, хотя это было и непросто сделать, учитывая не совсем и не всегда совпадающие интересы европейской "тройки", Китая и России, да и Ирана самого, что механизм Совместной комиссии на уровне экспертов будет в постоянном режиме рассматривать варианты, которые позволят, независимо от решения США, продолжать придерживаться обязательств, всеми взятых на себя в рамках СВПД, и обеспечивать такие методы ведения торгово-экономических связей с Ираном, которые не будут зависеть от прихоти США", - сказал министр.

"Да, угроза экстерриториального применения санкций, которые Вашингтон вводит в ближайший месяц в качестве первой волны, а затем в ноябре будет вторая волна в виде тотального запрета на покупки иранской нефти, уже из США прозвучала. Все согласны с тем, что это абсолютно нелегитимная практика, она не может быть принята как должное, - подчеркнул Лавров. - Но, разумеется, это линия, которую едва ли удастся изменить".

"Предстоит достаточно серьезная борьба в торгово-экономической и в политической сфере. И предстоит в рамках постоянно действующего механизма экспертов разрабатывать такие методы ведения торгово-экономических связей, которые не будут создавать проблем для экономических операторов тех стран, которые сохранили свое участие в этой договоренности", - отметил глава российского дипведомства.

По его словам, принципиально важно, "чтобы эти методы торговли и организации других экономических проектов с участием Ирана были достаточно внушительны по объемам". "Потому что Иран шел на эту договоренность в обмен на полную либерализацию тех условий, в которых он оказался в период действия санкционного режима", - добавил министр.

Он также обратил внимание, что в сложившихся обстоятельствах европейские страны "хотят обеспечить в том числе в комплексе свои экономические интересы и свои политические обязательства". "Заставить компании [работать в Иране] каким-то образом нельзя, можно только создать условия, которые будут для них выгодны", - резюмировал Лавров.

СВПД

СВПД по иранской ядерной программе (так называемая сделка по иранскому атому) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.