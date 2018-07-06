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Жириновский примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Политика
6 июля, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Президент Турции лично пригласил лидера ЛДПР, сообщили в пресс-службе партии

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 8-9 июля посетит Турцию, где примет участие в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего на президентских выборах 24 июня. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

"Владимир Жириновский 8 июля в 17 часов прибудет в Анкару, чтобы 9 июля принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана", - проинформировали в ЛДПР.

В пресс-службе сообщили, что Эрдоган лично пригласил Жириновского. Его также будут сопровождать другие депутаты от ЛДПР - Василий Власов, Дмитрий Савельев и Борис Чернышов.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Жириновский, Владимир Вольфович
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