МИД РФ призвал международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ призывает международное сообщество присоединиться к процессу разминирования в Сирии. Об этом в субботу сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счете способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны", - говорится в сообщении.

В МИДе приветствовали состоявшееся на днях подписание в Дамаске меморандума о взаимопонимании между сирийским правительством и Службой ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). По мнению российского министерства, данный документ закладывает необходимые правовые рамки для подключения ООН и международного сообщества к процессу разминирования в стране. "Усилия ООН в области разминирования станут солидным подспорьем той эффективной работы, которую на протяжении длительного времени оказывают Сирии российские специалисты в области гуманитарного разминирования и подготовки соответствующих сирийских инженерно-саперных подразделений", - добавили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за 2016-2017 годы отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ провел четыре уникальные операции по гуманитарному разминированию на территории Сирии: на территории архитектурно-исторического комплекса и городской части Пальмиры, в Алеппо и Дейр-эз-Зоре.

"Всего отрядом разминирования в ходе четырех операций было очищено 6,6 тыс. га территорий, 1,5 тыс. км дорог, более 17 тыс. различных зданий и сооружений. Обнаружено и обезврежено 105 тыс. взрывоопасных предметов, из них свыше 30 тыс. - самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.