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Мосгоризбирком не зарегистрировал Гудкова кандидатом в мэры Москвы

Политика
7 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Гудков представил практически все документы, за исключением 47 подписей депутатов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком не зарегистрировал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, выдвинутого партией "Гражданская инициатива", кандидатом на пост мэра Москвы из-за недостаточного количества собранных подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра. Соответствующее решение принято членами столичной избирательной комиссии, передает корр. ТАСС.

Претендент на пост мэра для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен пройти муниципальный фильтр - собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат- самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Гудков представил практически все документы, за исключением 47 подписей депутатов. То есть необходимого числа подписей не представлено. Предлагается отказать в регистрации кандидату на должность мэра Москвы Дмитрию Гудкову", - сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Соответствующее предложение поддержали все члены Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что в последний день регистрации кандидатов Гудков сдал в Мосгоризбирком 76 из 110 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры Москвы.

13 июня конференция московского отделения партии "Гражданская инициатива" выдвинула Гудкова кандидатом для участия в выборах мэра Москвы. Он, в свою очередь, 18 июня подал соответствующий пакет документов в столичный избирком для выдвижения кандидатом.

Кто борется за пост мэра

Мосгоризбирком 3 июля завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы.

Из 30 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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