"Единая Россия" приостановила членство подозреваемого во взятке зампреда Брянской облдумы

ТАСС, 7 июля. Членство заместителя председателя Брянской областной думы Юрия Гапеенко в "Единой России" приостановлено из-за того, что он стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"В соответствии с уставом партии членство в партии Юрия Гапеенко приостановлено решением Карачевского местного отделения "Единой России", - сказали в пресс-службе, добавив, что такая мера применяется к членам партии, против которых возбуждены уголовные дела. Гапеенко также является членом генерального совета партии.

Следственный комитет РФ 6 июля сообщил о возбуждении дела против Гапеенко по статье УК "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Он подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. По решению суда он заключен под стражу до 4 сентября.

Гапеенко избран депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимает должность заместителя председателя заксобрания региона.