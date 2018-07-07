Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" приостановила членство подозреваемого во взятке зампреда Брянской облдумы

Политика
7 июля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Юрий Гапеенко также является членом генерального совета партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 июля. Членство заместителя председателя Брянской областной думы Юрия Гапеенко в "Единой России" приостановлено из-за того, что он стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Смотрите также

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в получении взятки зампреда Брянской облдумы

Зампред Брянской областной думы подозревается во взятке на сумму 240 тыс. рублей

"В соответствии с уставом партии членство в партии Юрия Гапеенко приостановлено решением Карачевского местного отделения "Единой России", - сказали в пресс-службе, добавив, что такая мера применяется к членам партии, против которых возбуждены уголовные дела. Гапеенко также является членом генерального совета партии.

Следственный комитет РФ 6 июля сообщил о возбуждении дела против Гапеенко по статье УК "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Он подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. По решению суда он заключен под стражу до 4 сентября.

Гапеенко избран депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимает должность заместителя председателя заксобрания региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Брянская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
2
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
3
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
4
Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС
5
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
6
Президент Хорватии прибыла в Сочи
7
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!