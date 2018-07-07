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Парламентарии РФ и США на сессии ПА ОБСЕ договорились продолжать контакты

Политика
7 июля, 20:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, июля. /ТАСС

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал встречу с американскими парламентариями "еще одним вкладом в копилку взаимного доверия"

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БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Встреча между российскими и американскими парламентариями, состоявшаяся в субботу на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, стала "еще одним небольшим вкладом в копилку взаимного доверия". Об этом заявил журналистам глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Высказались почти все члены российской делегации. Со стороны американских коллег были вопросы, мы постарались на них подробно ответить. Договорились, чтобы диалог продолжался. Я пригласил конгрессменов и сенаторов посетить Россию, посмотреть, что происходит, отказаться от политики, основанной на газетных клише", - сказал он.

"Мы должны вместе работать над отношениями", - добавил Толстой. По его словам, сегодняшняя встреча "была шагом в нужном направлении".

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Толстой, Петр Олегович
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