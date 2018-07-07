Российские парламентарии предложили США воссоздать комиссию Дума-Конгресс

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии предложили американским коллегам воссоздать ранее действовавшую комиссию Дума-Конгресс. Об этом заявил журналистам в субботу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.

"Договориться пока о чем-то конкретном не удалось, но мы предложили создать снова комиссию Дума-Конгресс. Они пока сыплют штампами типа "хакеры, усыновление, Сирия, Украина", - сказал парламентарий. "Пусть достаточно поверхностно, но удалось ответить на все эти вопросы и еще раз показать, что нужно сходить со штампованных позиций и переходить на серьезный и глубокий межпарламентский диалог", - добавил Слуцкий.

По его словам, с этой позицией "согласились практически все коллеги с американской стороны". "Дело за конкретными шагами, будем контачить еще с ними в ходе предстоящей сессии ПА ОБСЕ, - подтвердил политик. - Без утопии надеемся выйти на некие конкретные форматы".

Слуцкий также проинформировал, что 24 июля в Москве предстоит большая конференция по разоружению с участием видных американских экспертов, в том числе конгрессменов.

Эта встреча законодателей РФ и США стала уже второй за неделю после длительного перерыва в межпарламентских контактах двух государств. Во вторник посетившую Россию делегацию Конгресса США принял спикер Госдумы Вячеслав Володин. После состоявшихся переговоров он объявил, что стороны условились возобновить межпарламентский диалог, и не исключил возможность выступлений российских депутатов в обеих палатах американского Конгресса. Особое значение нынешним контактам парламентариев РФ и США придает тот факт, что они проходят в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.