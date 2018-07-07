Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские парламентарии предложили США воссоздать комиссию Дума-Конгресс

Политика
7 июля, 20:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, июля. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что договориться о конкретных шагах пока не удалось

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии предложили американским коллегам воссоздать ранее действовавшую комиссию Дума-Конгресс. Об этом заявил журналистам в субботу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.

"Договориться пока о чем-то конкретном не удалось, но мы предложили создать снова комиссию Дума-Конгресс. Они пока сыплют штампами типа "хакеры, усыновление, Сирия, Украина", - сказал парламентарий. "Пусть достаточно поверхностно, но удалось ответить на все эти вопросы и еще раз показать, что нужно сходить со штампованных позиций и переходить на серьезный и глубокий межпарламентский диалог", - добавил Слуцкий.

По его словам, с этой позицией "согласились практически все коллеги с американской стороны". "Дело за конкретными шагами, будем контачить еще с ними в ходе предстоящей сессии ПА ОБСЕ, - подтвердил политик. - Без утопии надеемся выйти на некие конкретные форматы".

Слуцкий также проинформировал, что 24 июля в Москве предстоит большая конференция по разоружению с участием видных американских экспертов, в том числе конгрессменов.

Эта встреча законодателей РФ и США стала уже второй за неделю после длительного перерыва в межпарламентских контактах двух государств. Во вторник посетившую Россию делегацию Конгресса США принял спикер Госдумы Вячеслав Володин. После состоявшихся переговоров он объявил, что стороны условились возобновить межпарламентский диалог, и не исключил возможность выступлений российских депутатов в обеих палатах американского Конгресса. Особое значение нынешним контактам парламентариев РФ и США придает тот факт, что они проходят в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Слуцкий, Леонид Эдуардович Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
2
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
3
Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС
4
Умер автор "Акта провозглашения независимости Украины"
5
Оттепели не будет: чем обернется для "Нафтогаза" заморозка активов "Газпрома" в Англии
6
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
7
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!