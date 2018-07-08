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Патрушев 9 июля проведет совещание о правопорядке в Крыму

Политика
8 июля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Встреча пройдет по поручению Владимира Путина

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 9 июля обсудит на совещании в Севастополе вопросы обеспечения правопорядка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

"9 июля в городе Севастополе секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Совещание пройдет по поручению президента РФ с участием глав регионов, представителей федеральных министерств и ведомств.

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