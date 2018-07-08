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Толстой назвал пиаровским мероприятие в ПА ОБСЕ, посвященное убийству Немцова

Политика
8 июля, 16:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, июля. /ТАСС

Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее призвал подкреплять фактами все предположения о причинах убийства политика

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БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал пиаровским мероприятие, посвященное убийству российского политика Бориса Немцова в 2015 году, которое состоялось на площадке ежегодной летней сессии ассамблеи.

В воскресенье американская делегация в ПА ОБСЕ провела на полях сессии круглый стол, целью которого было выяснить, может ли ОБСЕ "сыграть роль в расследовании" этого преступления. На нем выступили, в частности, дочь Немцова Жанна, бывший адвокат убитого политика Вадим Прохоров и журналист Владимир Кара-Мурза.

"Это пиар-мероприятие, которое поддерживается определенными группами", - сказал Толстой, отвечая на вопрос ТАСС на эту тему. "Но когда наши коллеги говорят, что "у них есть чувство, что это политическое убийство", неплохо было бы это чувство подкреплять какими-то фактами", - отметил он.

"И второе: все-таки мы не знаем, кто заказал [президента США в 1961-1963 годах] Джона Кеннеди, мы знаем, кто его убил, а в чьих интересах - нет. Поэтому, мне кажется, американской делегации стоило бы заняться этим вопросом более срочно", - подчеркнул Толстой.

Что касается участия в этом мероприятии и. о. спикера ПА ОБСЕ Георгия Церетели и других политиков, "то ситуация понятная: люди исполняют политический пиаровский трюк", - считает глава делегации РФ. "Никто из российской делегации, хотя мы с коллегами обсуждали этот вопрос, не выразил желания в этом участвовать", - уточнил он.

"Если дочь Немцова хочет найти справедливость - а я не сомневаюсь, что она искренне хочет ее найти и разобраться в истории с убийством ее отца, - то все пути к этому находятся в РФ, а не на площадке ПА ОБСЕ", - заключил Толстой.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ.

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Персоны
Немцов, Борис Ефимович Толстой, Петр Олегович
Темы
Расследование убийства Бориса Немцова
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