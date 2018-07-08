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Захарова назвала бредом сообщения британской газеты о встречах посла РФ и спонсора Brexit

Политика
8 июля, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Издание The Observer заявило, что бизнесмен Аррон Бэнкс 11 раз встречался с российским послом Александром Яковенко

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает бредовыми сообщения британской газеты The Observer об 11 встречах, якобы состоявшихся между крупнейшим донором агитационной кампании в пользу выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом и послом РФ в Великобритании Александром Яковенко.

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"Очередной бред", - прокомментировала эти сообщения Захарова в воскресенье радиостанции "Говорит Москва".

В воскресенье еженедельная газета The Observer выступила с утверждением, что бизнесмен Бэнкс, который финансировал агитационную кампанию Leave.EU, призывавшую избирателей поддержать идею Brexit на июньском референдуме 2016 года, по меньшей мере 11 раз встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отнесся к возможности того, что выход Великобритании из ЕС состоялся благодаря усилиям одного лишь Бэнкса.

В конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения, будто Россия могла вмешиваться в принятие в Великобритании решения о выходе этой страны из Евросоюза. Глава российского государства подчеркнул, что РФ не имеет "к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна Яковенко, Александр Владимирович
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