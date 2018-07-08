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Число кандидатов в губернаторы Псковской области сократилось до шести человек

Политика
8 июля, 22:10 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 8, июля. /ТАСС

Глава Плюсского района Виталий Аршинов ("Яблоко"), Игорь Балабуст ("Трудовая партия России") и Дмитрий Румянцев (партия "Добрых дел") отказались от участия в избирательной кампании

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ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Число участников губернаторской гонки в Псковской области сократилось до шести человек, в начале кампании на этот пост претендовали девять кандидатов. Трое отказались от участия в выборах и не представили документы на регистрацию, сообщила в воскресенье пресс-служба областной избирательной комиссии.

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"Избирательная комиссия Псковской области [в воскресенье] закончила прием документов для регистрации кандидатов. Все необходимые документы на регистрацию сдали шесть кандидатов, трое сами отказались от участия в избирательной кампании", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В региональном избиркоме также уточнили, что документы на регистрацию сдали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников ("Единая Россия"), депутат псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов ("Партия свободных граждан"), директор ООО "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов (Партия роста).

"У областного избиркома есть десять дней, чтобы проверить представленные кандидатами документы, после этого будет принято решение о их регистрации либо отказе в регистрации для участия в выборах", - пояснили представители ведомства.

Отказались от участия в избирательной кампании и сняли свои кандидатуры с выборов три человека. Глава Плюсского района Виталий Аршинов ("Яблоко"), Игорь Балабуст ("Трудовая партия России") об этом сообщили в своих заявлениях в избирательную комиссию области. А вице-президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" Дмитрий Румянцев не представил документы для регистрации в избирком, не объяснив причины.

Чтобы быть зарегистрированными, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111 - 116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.

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